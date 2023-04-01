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Между Азербайджаном и Румынией вступил в силу новый газовый контракт

Между Азербайджаном и Румынией вступил в силу новый газовый контракт Вступил в силу контракт, подписанный между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и румынской Romgaz S.A., о поставках с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года азербайджанского газа в Румынию.
Энергетика
1 апреля 2023 г. 14:42
Между Азербайджаном и Румынией вступил в силу новый газовый контракт

Вступил в силу контракт, подписанный между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и румынской Romgaz S.A., о поставках с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года азербайджанского газа в Румынию.

Как передает Report, данное соглашение о поставках газа из Азербайджана в Румынию в объеме до 1 млрд кубометров в течение 2023-2024 годов было подписано 3 февраля в рамках 9-го заседания Консультативного совета по проекту Южного газового коридора в Баку.

Оно является продолжением документов, подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 19 октября и 16 декабря 2022 года.

Как сообщалось ранее, SOCAR 16 декабря 2022 года заключила с Romgaz S.A.спотовый краткосрочный контракт на поставку до 300 млн кубометров с 1 января по 1 апреля 2023 года. Ежедневный объем поставок составлял до 4,2 млн кубометров. Контракт предусматривал транспортировку природного газа по газопроводу-интерконнектору Греция- Болгария (IGB) от точки выхода Комотини в Греции Трансадриатического трубопровода (TAP), далее по румынской части газопровода BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия).

Отметим, что проект BRUA - от г. Джурджу на юге Румынии до г. Рекаш на северо-западе страны (неподалеку от Тимишоары) - был введен в эксплуатацию в 2020 году. Он должен открыть доступ Венгрии и Австрии к природному газу из Каспийского региона. Венгрия намерена закупать азербайджанский газ из Азербайджана в объеме около 1 млрд кубометров в год с 2023 года.

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Версия на английском языке New gas contract enters into force between Azerbaijan and Romania

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