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Между Агдамом, Аскераном, Ходжалы и Ханкенди будет создана кольцевая схема электроснабжения

Между Агдамом, Аскераном, Ходжалы и Ханкенди будет создана кольцевая схема электроснабжения Подстанция "Ходжалы" мощностью 3200 КВА обеспечит бесперебойным электроснабжением несколько районов.
Энергетика
11 мая 2025 г. 15:45
Между Агдамом, Аскераном, Ходжалы и Ханкенди будет создана кольцевая схема электроснабжения

Подстанция "Ходжалы" мощностью 3200 КВА обеспечит бесперебойным электроснабжением несколько районов.

Об этом сотруднику Report в Ходжалы сообщил главный инженер Карабахского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО "Азеришыг" Мубариз Зарбалиев.

Он отметил, что подстанция "Ходжалы" и Центр цифрового управления предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения новых жилых комплексов, построенных на территории Ходжалинского района, а также сельскохозяйственных, туристических объектов и особенно различных объектов социально-экономического назначения.

М. Зарбалиев также предоставил информацию о дополнительных линиях: "Для электроснабжения подстанции проложены соответствующие линии электропередачи от подстанций "Ханкенди-1" и "Аскеран". Она также будет связана с подстанцией "Агдам-2" посредством строящейся линии электропередачи 35 кВ, что позволит создать кольцевую схему электроснабжения между городами Агдам, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди".

Подстанция также создает условия для снижения потерь при передаче электроэнергии и общих эксплуатационных расходов. В Центре цифрового управления также установлены солнечные панели мощностью 52 кВт, и обеспечена передача произведенной энергии в сеть.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam, Əsgəran, Xocalı və Xankəndi arasında dairəvi elektrik təchizatı sxemi yaradılacaq

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