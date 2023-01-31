Мевлют Чавушоглу: Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию

Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию.

Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

По его словам, отношения между Турцией и Венгрией поднимаются на уровень стратегического союзничества: "Сейчас ведется работа над соответствующим документом. Наше сотрудничество охватывает, прежде всего, экономическую сферу и безопасность".

Чавушоглу отметил, что Турция сотрудничает с европейскими странами в области энергетики: "Мы обеспечим транспортировку азербайджанского газа в Венгрию и другие страны. В этом направлении контакты с Азербайджаном продолжаются".