О нас

Мевлют Чавушоглу: Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию

Мевлют Чавушоглу: Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию.
Энергетика
31 января 2023 г. 14:43
Мевлют Чавушоглу: Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию

Турция обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Венгрию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

По его словам, отношения между Турцией и Венгрией поднимаются на уровень стратегического союзничества: "Сейчас ведется работа над соответствующим документом. Наше сотрудничество охватывает, прежде всего, экономическую сферу и безопасность".

Чавушоглу отметил, что Турция сотрудничает с европейскими странами в области энергетики: "Мы обеспечим транспортировку азербайджанского газа в Венгрию и другие страны. В этом направлении контакты с Азербайджаном продолжаются".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Cavusoglu says Turkiye will ensure transportation of Azerbaijani gas to Hungary
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Azərbaycan qazının Macarıstana nəqlini təmin edəcəyik"

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi