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    Месторождения "Абшерон" и "Карабах" будут разрабатываться с использованием международных оценок

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Разработка месторождений "Абшерон" и "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет осуществляться в новом формате с использованием международных оценок.

    Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Производственного объединения "Азнефть" Дашгын Искендеров на заседании на тему "Предварительная оценка и управление проектами".

    Искендеров отметил, что ведется значительная работа по приведению реализуемых проектов в соответствие с международными стандартами. С этой целью успешно продолжается сотрудничество с компанией Independent Projects Analysis (Независимый анализ проектов).

    Гендиректор подчеркнул важность реализации проектов в форме, принятой ведущими компаниями мира, значение поэтапной реализации каждого проекта.

    Затем Сеймур Ильясов, начальник отдела стратегического развития и корпоративного управления, рассказал о применении международных стандартов в подготовке проектов, об опыте международных компаний, способах интеграции в местные стандарты. 

    Участникам представлена презентация, содержащая подробную информацию об одном из проектов от его самого начала до завершения.

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