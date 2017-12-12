Месторождения "Абшерон" и "Карабах" будут разрабатываться с использованием международных оценок

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Разработка месторождений "Абшерон" и "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря будет осуществляться в новом формате с использованием международных оценок.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Производственного объединения "Азнефть" Дашгын Искендеров на заседании на тему "Предварительная оценка и управление проектами".

Искендеров отметил, что ведется значительная работа по приведению реализуемых проектов в соответствие с международными стандартами. С этой целью успешно продолжается сотрудничество с компанией Independent Projects Analysis (Независимый анализ проектов).

Гендиректор подчеркнул важность реализации проектов в форме, принятой ведущими компаниями мира, значение поэтапной реализации каждого проекта.

Затем Сеймур Ильясов, начальник отдела стратегического развития и корпоративного управления, рассказал о применении международных стандартов в подготовке проектов, об опыте международных компаний, способах интеграции в местные стандарты.

Участникам представлена презентация, содержащая подробную информацию об одном из проектов от его самого начала до завершения.