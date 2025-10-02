Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Всемирный банк (ВБ) оказывает техническую помощь для оценки потенциала геотермальных ресурсов Азербайджана.

Об этом сообщила Report страновой менеджер ВБ по Азербайджану Штефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister).

"Мы готовы продолжить сотрудничество - как с привлечением финансирования от частного сектора, так и государственного, в зависимости от того, что окажется более целесообразным для развития отдельных направлений в этой сфере. В настоящее время продолжается оказание технической помощи, и еще предстоит определить, потребуется ли дополнительное финансирование", - сказала страновой менеджер.

Как было объявлено на прошлой неделе компанией SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - первая геотермальная станция будет введена в эксплуатацию в стране, предположительно к 2030 году. В настоящее время SOCAR в поиске партнера-акционера, обладающего опытом в области геотермальных технологий.

Отметим, что SOCAR Green сотрудничает с нефтесервисными компаниями Baker Hughes Co. (США) и Schlumberger (SLB) в области геотермальной энергетики. Соглашения с этими компаниями были подписаны в рамках климатической конференции COP29 в ноябре 2024 года.

В рамках соглашения Baker Hughes работает с Азербайджаном над выявлением и оценкой геотермального потенциала страны, а SLB GeothermEx привлечена SOCAR Green в качестве консультанта для оценки перспективных геотермальных территорий в Карабахском регионе.

Как известно, в Карабахском регионе наблюдается высокая вулканическая активность и имеются горячие источники. Температура воды может достигать 100–150 градусов по Цельсию, что создает потенциал для традиционной паровой энергетики, прямого отопления жилых и производственных объектов, а также других направлений. Долина Истису, Гарагол и горячий источник Зуар были определены как обладающие значительным потенциалом для развития геотермальной энергетики, и была разработана программа геологоразведочных работ.