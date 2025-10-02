Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Энергетика

02 октября, 2025

    Всемирный банк (ВБ) оказывает техническую помощь для оценки потенциала геотермальных ресурсов Азербайджана.

    Об этом сообщила Report страновой менеджер ВБ по Азербайджану Штефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister).

    "Мы готовы продолжить сотрудничество - как с привлечением финансирования от частного сектора, так и государственного, в зависимости от того, что окажется более целесообразным для развития отдельных направлений в этой сфере. В настоящее время продолжается оказание технической помощи, и еще предстоит определить, потребуется ли дополнительное финансирование", - сказала страновой менеджер.

    Как было объявлено на прошлой неделе компанией SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - первая геотермальная станция будет введена в эксплуатацию в стране, предположительно к 2030 году. В настоящее время SOCAR в поиске партнера-акционера, обладающего опытом в области геотермальных технологий.

    Отметим, что SOCAR Green сотрудничает с нефтесервисными компаниями Baker Hughes Co. (США) и Schlumberger (SLB) в области геотермальной энергетики. Соглашения с этими компаниями были подписаны в рамках климатической конференции COP29 в ноябре 2024 года.

    В рамках соглашения Baker Hughes работает с Азербайджаном над выявлением и оценкой геотермального потенциала страны, а SLB GeothermEx привлечена SOCAR Green в качестве консультанта для оценки перспективных геотермальных территорий в Карабахском регионе.

    Как известно, в Карабахском регионе наблюдается высокая вулканическая активность и имеются горячие источники. Температура воды может достигать 100–150 градусов по Цельсию, что создает потенциал для традиционной паровой энергетики, прямого отопления жилых и производственных объектов, а также других направлений. Долина Истису, Гарагол и горячий источник Зуар были определены как обладающие значительным потенциалом для развития геотермальной энергетики, и была разработана программа геологоразведочных работ.

