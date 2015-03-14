Мексика подтвердила строительство газопровода в Центральную Америку

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Власти Мексики подтвердили в пятницу намерение реализовать проект строительства газопровода в страны Центральной Америки, договоренность была достигнута в ходе переговоров в Мехико между президентами Мексики, Гватемалы и Гондураса.

"Один из подписанных документов касается конкретизации и продвижения проекта, который будет означать поставки газа из Мексики для всего центральноамериканского региона, вступление в это соглашение позволяет в первую очередь продвинуть экономическое развитие братских народов, президенты которых находятся здесь", — сказал в ходе встречи с коллегами из Гватемалы и Гондураса президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", детали проекта главы государств не озвучили, как и не сообщили, когда начнется его реализация. Новый газопровод должен связать мексиканский портовый город Салина-Крус с гватемальским департаментом Эскуинтла. По территории Мексики газопровод протянется на 420 километров, в Гватемале его длина составит 180 километров, стоимость проекта оценивается в сумму до 800 миллионов долларов.

В сентябре прошлого года гватемальский министр экономики Серхио де ла Торре сообщал, что ОАО "Газпром" входит в число претендентов на строительство данного газопровода наряду с компаниями из США, Испании и Китая.