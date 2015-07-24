Медведев: Россия рассчитывает подписать договор по "Турецкому потоку"

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Россия сохраняет оптимизм в отношении реализации проекта строительства газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, и рассчитывает, что подписание соответствующего межправительственного соглашения может произойти после завершения процесса формирования нового правительства Турции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Это (проект "Турецкий поток" — ред.), безусловно, альтернатива "Южному потоку", и в принципе мы с оптимизмом смотрим на этот проект. Часть документов подписана, но межправительственное соглашение пока, действительно, не подписано. Причина здесь в значительной степени заключается в том, что там нет правительства. Наши партнеры, наши коллеги в Турции должны это правительство сформировать. Это не очень простое дело, как иногда показывает опыт", — сказал Медведев в интервью телерадиокомпании "Радио и Телевидение Словения" (РТВ Словения).

Президент Турции Тайип Эрдоган поручил 9 июля лидеру победившей на парламентских выборах в июне Партии справедливости и развития (ПСР), премьер-министру Ахмету Давутоглу сформировать правительство. Парламент Турции должен утвердить кабинет министров в течение 45 дней.

"Мы ведем переговоры с ними. Надеюсь, что, когда все политические проблемы у них завершатся, политический процесс завершится, мы сможем окончательно по всем вопросам договориться", — добавил глава правительства РФ.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода мощностью 63 млрд. кубометров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. Газопровод будет состоять из четырех ниток и выведет на турецко-греческую границу до 47 млрд. кубометров газа. Предполагается, что на границе Турции и Греции будет создан газовый хаб, а страны ЕС должны самостоятельно реализовывать газотранспортные мощности по дальнейшему приему этого газа на своей территории.

Планировалось, что строительство газопровода начнется в конце июня, но в начале июля "Газпром" сообщил, что компания-оператор строительства морской части газопровода расторгла контракт с итальянской Saipem на строительство первой нитки из-за невозможности достичь соглашения по многим рабочим и коммерческим вопросам реализации проекта.