МЭА: В Азербайджане рост спроса на электроэнергию замедлился до 1%

В Азербайджане рост спроса на электроэнергию замедлился до 1% в 2023 году с более чем 4% в 2022 году, что означает дальнейшее замедление по сравнению с восстановлением на 7%, зафиксированным в 2021 году.

В Азербайджане рост спроса на электроэнергию замедлился до 1% в 2023 году с более чем 4% в 2022 году, что означает дальнейшее замедление по сравнению с восстановлением на 7%, зафиксированным в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА) "Электричество 2024" – последнее издание ежегодного анализа развития рынка электроэнергии, содержащее прогнозы спроса, предложения и выбросов углекислого газа в этом секторе до 2026 года.

"Электроэнергетическая система страны почти исключительно работает на газе. В 2023 году производство тепловой энергии на ископаемом топливе оставалось стабильным, поскольку производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии продолжало расти. Производство гидроэлектроэнергии выросло на 15%, а ветровой энергии упало на 30%. Производство солнечной энергии выросло на 30%. В целом доля возобновляемых источников энергии в в общем объеме выработки электроэнергии в Азербайджане оставалась стабильной - на уровне около 6%", - говорится в отчете.

Как отмечает МЭА, ожидается, что спрос на электроэнергию в Евразии, за исключением Казахстана и России, будет расти со средними темпами роста 3,5% в год в период 2024-2026 годов. Это будет во многом поддерживаться ростом населения и экономической экспансией региона, хотя макроэкономические перспективы ухудшились после вторжения России в Украину, говорится в отчете.

"Страны Евразии сообщают о восстановлении уровня потребления в 2023 году, несмотря на депрессивный экономический климат. После среднегодовых темпов роста в 1,5% в 2015-2019 годах рост потребления электроэнергии в Евразии замедлился до 1% в 2022 году. Предварительные данные показывают, что рост спроса на электроэнергию в регионе восстановился примерно до 1,5% в 2023 году. На одну только Россию приходилось около половины прироста электроэнергии в 2023 году. Ожидается, что рост спроса в регионе останется низким по сравнению с довоенным периодом и составит 1,2% в год в течение периода 2024-2026 годов", - считает МЭА.

Согласно отчету, в течение прогнозируемого периода генерация на ископаемом топливе будет продолжать доминировать в структуре электроэнергетики Евразии с долей около 66%. Хотя темпы внедрения возобновляемых источников энергии остаются медленными, ожидается, что повышение доступности ядерной энергии в России снизит интенсивность выбросов CO2 при выработке электроэнергии с 388 г CO2/кВтч в 2023 году до 382 г CO2/кВтч в 2026 году.

Ожидается, что около 85% прироста мирового спроса на электроэнергию будет сосредоточено в таких регионах как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. При этом рекордное производство электроэнергии из источников с низким уровнем выбросов, включая возобновляемые источники энергии, должно снизить роль ископаемого топлива в обеспечении электроэнергией домов и предприятий. По прогнозам МЭА, к 2026 году на источники с низким уровнем выбросов будет приходиться почти половина мирового производства электроэнергии по сравнению с чуть менее 40% в 2023 году.