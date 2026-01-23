Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    МЭА: Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%

    Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%, до отметки около 4,29 трлн кубометров, причем рост пришелся на Европу и Северную Америку.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

    "Рост спроса на природный газ в 2025 году после относительно сильного роста в 2024 году значительно замедлился. Предварительные данные показывают, что в 2025 году спрос на природный газ в мире вырос менее чем на 1%", - сказано в отчете.

    Согласно приложенным материалам, спрос на газ в мире в прошлом году составил почти 4,29 трлн кубометров.

    Уточняется, что рост показателя в основном обусловлен спросом в Европе (включая Турцию) и Северной Америке. Спрос на природный газ в Азии оставался сдержанным.

    Рост в европейском регионе стал самым большим с 2021 года - 3% (около 12 млрд кубометров). Это частично обусловлено сравнительно более холодной погодой и более интенсивным использованием газа в энергосекторе на фоне снижения выработки энергии из возобновляемых источников. В Северной Америке потребление природного газа увеличилось примерно на 1%, в основном за счет более холодной зимы.

    Лента новостей