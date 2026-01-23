МЭА: Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%

Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%, до отметки около 4,29 трлн кубометров, причем рост пришелся на Европу и Северную Америку.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Рост спроса на природный газ в 2025 году после относительно сильного роста в 2024 году значительно замедлился. Предварительные данные показывают, что в 2025 году спрос на природный газ в мире вырос менее чем на 1%", - сказано в отчете.

Согласно приложенным материалам, спрос на газ в мире в прошлом году составил почти 4,29 трлн кубометров.

Уточняется, что рост показателя в основном обусловлен спросом в Европе (включая Турцию) и Северной Америке. Спрос на природный газ в Азии оставался сдержанным.

Рост в европейском регионе стал самым большим с 2021 года - 3% (около 12 млрд кубометров). Это частично обусловлено сравнительно более холодной погодой и более интенсивным использованием газа в энергосекторе на фоне снижения выработки энергии из возобновляемых источников. В Северной Америке потребление природного газа увеличилось примерно на 1%, в основном за счет более холодной зимы.