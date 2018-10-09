МЭА: Рынок нефти переходит в "красную зону"

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) обратилось к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в "красную зону".

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Мы все должны понимать опасную ситуацию, нефтяные рынки вступают в красную зону. Мы должны стараться укрепить рынки вместе, потому что сегодня это могут быть просто плохие новости для потребителей, импортеров, а завтра это могут быть плохие новости для производителей", - сказал Бироль.

Ф.Бироль отметил, что он приветствует усилия крупнейшего нефтепроизводителя Саудовской Аравии по увеличению объема производства, но считает, что рыночная напряженность, скорее всего, всё равно сохранится.

"Если основные производители не будут предпринимать шаги по увеличению производства, четвертый квартал этого года будет очень и очень сложный", - сказал он агентству.