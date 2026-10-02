МЭА: Резкий рост цен на дизельное топливо в мире усилит инфляционное давление

Руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что практически двукратное увеличение стоимости дизельного топлива в скором времени спровоцирует усиление инфляции в глобальном масштабе.

Как передает Report, слова главы МЭА приводит издание Oksijen

"С момента начала американо-иранского вооруженного конфликта 28 февраля мировые энергетические рынки вступили в принципиально новую фазу. Могу констатировать, что мир проходит через крайне непростой период в том, что касается дизельного топлива. Его стоимость достигла таких уровней, что в ближайшей перспективе это неизбежно усилит инфляционное давление по всему миру", - сказал он.

Руководитель МЭА также напомнил, что на начальном этапе иранского конфликта он характеризовал положение дел на энергетических рынках как "крупнейший кризис".

"На данный момент нефтяные котировки находятся в районе $100 за баррель, что является достаточно высоким уровнем. Однако ключевое значение имеет не столько стоимость сырой нефти, сколько цены на продукты её переработки, в первую очередь на дизельное топливо. В скором времени эта тема станет одной из наиболее обсуждаемых", - подчеркнул Бирол.