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    МЭА: Резкий рост цен на дизельное топливо в мире усилит инфляционное давление

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 21:19
    МЭА: Резкий рост цен на дизельное топливо в мире усилит инфляционное давление

    Руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что практически двукратное увеличение стоимости дизельного топлива в скором времени спровоцирует усиление инфляции в глобальном масштабе.

    Как передает Report, слова главы МЭА приводит издание Oksijen

    "С момента начала американо-иранского вооруженного конфликта 28 февраля мировые энергетические рынки вступили в принципиально новую фазу. Могу констатировать, что мир проходит через крайне непростой период в том, что касается дизельного топлива. Его стоимость достигла таких уровней, что в ближайшей перспективе это неизбежно усилит инфляционное давление по всему миру", - сказал он.

    Руководитель МЭА также напомнил, что на начальном этапе иранского конфликта он характеризовал положение дел на энергетических рынках как "крупнейший кризис".

    "На данный момент нефтяные котировки находятся в районе $100 за баррель, что является достаточно высоким уровнем. Однако ключевое значение имеет не столько стоимость сырой нефти, сколько цены на продукты её переработки, в первую очередь на дизельное топливо. В скором времени эта тема станет одной из наиболее обсуждаемых", - подчеркнул Бирол.

    Фатих Бирол Международное энергетическое агентство (МЭА) Дизельное топливо
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    IEA: Sharp rise in global diesel prices to intensify inflationary pressures
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