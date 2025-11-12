Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МЭА прогнозирует пик спроса на нефть в мире к 2030 году

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:50
    Спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 млн баррелей в сутки примерно к 2030 году, но использование "черного золота" в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook.

    "Спрос на нефть достигнет пика в 102 млн баррелей в сутки примерно к 2030 году, а затем постепенно снизится", - говорится в докладе.

    МЭА отмечает, что это произойдет на фоне роста доли мировых продаж электромобилей с более чем 20% на сегодняшний день до более чем 50% к 2035 году. В 2035 году более 840 млн электромобилей будут вытеснять 10 млн баррелей нефти в сутки, в основном в Азии и Европе.

    "Использование нефти в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться до 2035 и 2050 годов", - добавляется в докладе.

