МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 2,5 млн баррелей

Мировые поставки нефти в 2026 году достигнут 108,7 млн баррелей в сутки (б/с), что на 2,5 млн б/с больше, чем в 2025 году.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее аналитики организации прогнозировали рост почти на 2,4 млн б/с, до 108,6 млн б/с. Таким образом, прогноз был повышен на 100 тыс. б/с.

Аналитики агентства сохранили оценку мировых поставок нефти в 2025 году на уровне 106,2 млн б/с. Таким образом, по итогам прошлого года объем предложения на глобальном рынке увеличился на 3,2 млн б/с.