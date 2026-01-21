МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 2,5 млн баррелей
- 21 января, 2026
- 13:20
Мировые поставки нефти в 2026 году достигнут 108,7 млн баррелей в сутки (б/с), что на 2,5 млн б/с больше, чем в 2025 году.
Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Месяцем ранее аналитики организации прогнозировали рост почти на 2,4 млн б/с, до 108,6 млн б/с. Таким образом, прогноз был повышен на 100 тыс. б/с.
Аналитики агентства сохранили оценку мировых поставок нефти в 2025 году на уровне 106,2 млн б/с. Таким образом, по итогам прошлого года объем предложения на глобальном рынке увеличился на 3,2 млн б/с.
