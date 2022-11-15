МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 млн и 101,4 млн баррелей в сутки соответственно.

Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,8 млн и 101,4 млн баррелей в сутки соответственно.

Об этом передает Report со ссылкой на ноябрьский доклад агентства.

В октябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса на 1,9 млн баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 млн в 2023 году, соответственно до 99,6 млн и 101,3 млн баррелей.

"Общий рост спроса на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2,1 млн и 1,6 млн баррелей в сутки соответственно. По сравнению с докладом за прошлый месяц, оценка роста в текущем году была увеличена на 180 тыс. баррелей в сутки. В основном это произошло за счет пересмотра спроса в Китае. А прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. баррелей в сутки", - говорится в докладе.