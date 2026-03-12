МЭА понизило прогноз мирового роста спроса и добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/c), до 650 тыс. б/c сутки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете МЭА.

Согласно прогнозам, в текущем году спрос должен вырасти на 650 тыс. баррелей в сутки, до 104,77 млн б/c.

Кроме того, МЭА понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 млн б/c, до 1,11 млн б/c, теперь ожидает добычу на уровне 107,23 млн б/c.