МЭА понизило прогноз мирового роста спроса и добычи нефти

    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 14:02
    Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/c), до 650 тыс. б/c сутки.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете МЭА.

    Согласно прогнозам, в текущем году спрос должен вырасти на 650 тыс. баррелей в сутки, до 104,77 млн б/c.

    Кроме того, МЭА понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 млн б/c, до 1,11 млн б/c, теперь ожидает добычу на уровне 107,23 млн б/c.

