МЭА понизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025-2026гг на 80 тыс. б/с

Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года вырастет на 849 тыс. б/с.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 932 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили свою оценку на 83 тыс. б/с.

МЭА разнонаправлено скорректировало абсолютные данные по мировому спросу на нефть: оценка в 2024 году выросла со 103,2 млн б/с до 103,25 млн б/с, в 2025-м - снизилась со 104,05 млн б/с до 104,02 млн б/с, в 2026-м - со 104,98 млн б/с до 104,87 млн б/с.

Таким образом, оценка роста спроса на нефть по итогам 2025 года была снижена на 78 тыс. б/с: с 847 тыс. б/с до 769 тыс. б/с.

МЭА отмечает, что в январе мировой спрос на нефть снизился на 2,7 млн б/с относительно декабря на фоне сезонного фактора.

"Исторически падение в январе относительно декабря является самым значительным, поскольку увеличение объемов морских и грузовых перевозок в период праздников повышает спрос на транспортное топливо, прежде чем экономическая активность замедлится в начале нового года. Затем в феврале наблюдается самый сильный месячный рост, поскольку потребление нефти восстанавливается с этого низкого начального уровня", - говорится в отчете.

По оценке МЭА, спрос в странах ОЭСР в 2026 году снизится на 8 тыс. б/с, до 45,79 млн б/с (предыдущий прогноз - рост на 3 тыс. б/с, до 45,75 млн б/с), в странах не-ОЭСР увеличится на 857 тыс. б/с, до 59,08 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало рост на 930 тыс. б/с, до 59,23 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в декабре выросли на 37 млн баррелей и достигли почти 8,2 млрд баррелей. В частности, резервы на суше увеличились на 24 млн баррелей, в танкерах - на 13 млн баррелей.

Предварительные данные за январь показали, что мировые запасы выросли на 49 млн б/с, что отражается в увеличении резервов нефти в странах не-ОЭ