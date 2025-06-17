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МЭА немного снизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годах

МЭА немного снизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годах Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 724 тыс. б/с.
Энергетика
17 июня 2025 г. 12:25
МЭА немного снизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годах

Спрос на нефть в мире в 2025 году по сравнению с прошлым годом вырастет на 724 тыс. б/с.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В мае Агентство прогнозировало прирост на уровне 741 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 17 тыс. б/с.

Оценка роста спроса на нефть по итогам следующего года также‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ была символически снижена: с 760 тыс. б/с в предыдущем отчете до 739 тыс. б/с в актуальном.

МЭА скорректировало данные по спросу на нефть в целом в сторону понижения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,04 млн б/с (оценка мая - 103,16 млн б/с), в 2025-м - 103,76 млн б/с (предыдущая оценка - 103,9 млн б/с), в 2026-м - 104,5 млн б/с (предыдущая оценка - 104,66 млн б/с).

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Версия на английском языке IEA slightly lowers estimates for global oil demand growth in 2025 and 2026

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