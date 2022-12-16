МЭА: Мировая добыча угля в 2023 году достигнет пика

Рост мировой добычи угля достигнет пика в 2023 году, лишь немного превысив уровень 2022 года.

Рост мировой добычи угля достигнет пика в 2023 году, лишь немного превысив уровень 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Coal 2022.

"Прогнозируется, что мировая добыча угля вырастет на 5,4% до почти 8,32 млн тонн в 2022 году, что станет новым историческим максимумом и значительно превысит рекорд, установленный в 2019 году", - сказано в докладе.

Как отмечают аналитики агентства, добыча угля в Китае выйдет на плато, а продолжающийся рост добычи в Индии будет компенсирован значительным спадом в других регионах, таких как США, Европейский союз, Индонезия и Россия.

В странах Евросоюза предложение и спрос на уголь, отмечают авторы доклада, в ближайшие годы останутся на высоком уровне. По прогнозам, в 2022 году страны ЕС увеличат добычу угля на 7% до 357 млн тонн в 2022 году и еще на 2,7 млн тонн в 2023 году. При этом МЭА ожидает, что ЕС возобновит поэтапный отказ от угля с 2024 года, что приведет к существенному снижению его добычи.

В Евразийском регионе, по данным МЭА, добыча угля в 2022 году снизится на 4,6%, в основном за счет снижения добычи в России на 7,4%.

Добыча в Китае по итогам этого года увеличится на 8% до 4,24 млрд тонн.

МЭА также прогнозирует, что к 2025 году добыча угля упадет до 8,22 млрд тонн, что ниже уровня 2022 года. Добыча в Индии превысит 1 млрд тонн. Индонезия, третий по величине производитель в мире, также увеличит добычу до нового максимума в 2022 году. В США агентство ожидает рост менее чем на 2%.