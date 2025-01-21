МЭА: Глобальный спрос на газ продолжит расти в 2025 году

Глобальный спрос на газ достиг нового исторического максимума в 2024 году и, как ожидается, продолжит расти в 2025 году, в первую очередь за счет некоторых быстрорастущих рынков в Азии.

Глобальный спрос на газ достиг нового исторического максимума в 2024 году и, как ожидается, продолжит расти в 2025 году, в первую очередь за счет некоторых быстрорастущих рынков в Азии.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня последнем квартальном отчете МЭА по рынку газа.

“Баланс на мировом рынке газа остается хрупким. Предварительные данные показывают, что в 2024 году потребление природного газа увеличилось на 2,8%, или на 115 млрд кубометров, что выше среднего темпа роста в 2% в период с 2010 по 2020 год. Первые оценки показывают, что природный газ покрыл около 40% прироста мирового спроса на энергию в 2024 году - большую долю, чем любое другое топливо”, - говорится в отчете.

По мнению экспертов МЭА, этот относительно сильный рост спроса был в основном обусловлен Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Согласно отчету, в 2025 году ситуация на мировых рынках природного газа останется напряженной, поскольку спрос продолжает расти, а предложение расширяется медленнее, чем до пандемии и энергетического кризиса.

“Однако, из-за более жестких рыночных основ прогнозируется, что рост мирового спроса на газ замедлится до уровня ниже 2% в 2025 году ”, - указывает МЭА.

Как и в 2024 году, рост будет в значительной степени поддержан рынками Азии, причем ожидается, что на этот регион придется более половины роста мирового спроса на газ.

“Хотя прекращение транзита российского трубопроводного газа через Украину 1 января 2025 года не представляет собой неминуемого риска безопасности поставок для Европейского союза, оно может повысить требования к импорту СПГ и ужесточить основные рыночные показатели в 2025 году”, - говорится в отчете.

“Основные показатели газового рынка улучшились за последний год, но на данный момент мы все еще наблюдаем значительную напряженность из-за растущего спроса и сдержанного роста мощностей СПГ. Возросшая геополитическая неопределенность усиливает риски», - сказал директор по энергетическим рынкам и безопасности МЭА Кейсуке Садамори. “Хотя международное сотрудничество в области безопасности поставок газа расширилось с начала недавнего энергетического кризиса, необходимы более активные усилия со стороны ответственных производителей и потребителей, которые должны активизировать свои коллективные усилия по укреплению архитектуры для безопасных и надежных глобальных поставок газа”.