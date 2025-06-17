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МЭА: Доходы России от нефтяного экспорта за месяц сократились на $500 млн

МЭА: Доходы России от нефтяного экспорта за месяц сократились на $500 млн Доходы России от нефтяного экспорта в мае текущего года сократили на $500 млн пт сравнению с апрелем.
Энергетика
17 июня 2025 г. 12:46
МЭА: Доходы России от нефтяного экспорта за месяц сократились на $500 млн

Доходы России от нефтяного экспорта в мае текущего года сократили на $500 млн пт сравнению с апрелем.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным Агентства, снижение доходов объясняется уменьшением мировых цен на нефть, а также сокращением физических объемов экспорта на 200 тыс. баррелей в сутки — до 7,3 млн б/с.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Так, экспорт нефти сохранился на уровне 4,7 млн б/с, а поставки нефтепродуктов упали к апрелю на 200 тыс. б/с.

По сравнению с маем прошлого года доходы РФ упали на $4 млрд, в то время как физические объемы экспорта были на 400 тыс. б/с ниже, чем год назад.

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