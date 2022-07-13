МЭА: Cуточная мировая добыча нефти выросла на 690 тыс. баррелей

Мировая добыча нефти выросла к маю на 690 тыс. баррелей в сутки, до 99,5 млн баррелей в сутки, за счет увеличения добычи в США и Канаде.

Мировая добыча нефти выросла к маю на 690 тыс. баррелей в сутки, до 99,5 млн баррелей в сутки, за счет увеличения добычи в США и Канаде.

Как передает Report, об этом сообщается в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Глобальная добыча выросла на 690 тыс. баррелей в сутки, до 99,5 млн баррелей в сутки в июне, в связи с неожиданным увеличением добычи в России, а также более высокими потоками из США и Канады, которые компенсировали значительные потери от техобслуживания в Казахстане и небольшого снижения добычи другими производителями", — говорится в докладе.

По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки и достигнет 101,3 млн баррелей в сутки. Ожидается, что поставки из стран ОПЕК+ увеличатся всего на 380 тыс. баррелей в сутки в течение этого периода. В то же время прогнозируемый рост поставок из Ливии, Казахстана и стран Персидского залива будет компенсировать снижение добычи в России. Страны, не входящие в ОПЕК+, по оценкам МЭА, во втором полугодии увеличат добычу на 1,4 млн баррелей в сутки, причем доминирующее положение займут США.

При этом агентство отметило риски для мировой добычи — продолжающийся конфликт в Ливии, который уже "срезал" более 500 тыс. баррелей нефти в сутки, и хронические операционные проблемы и сокращение свободных мощностей в таких странах ОПЕК+, как Нигерия, Малайзия и Ангола. В числе рисков также снижение запасов мировых производственных мощностей, которые находятся в основном в Саудовской Аравии и ОАЭ.