Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане

Компания Masdar (ОАЭ) привержена Азербайджану и хочет расширить свое присутствие здесь

Компания Masdar (ОАЭ) привержена сотрудничеству с Азербайджаном и хочет расширить свое присутствие здесь.

Об этом Report заявил генеральный директор компании Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.

“У страны большой потенциал. Если заинтересованные стороны и правительство дадут нам возможность развиваться, мы будем более чем счастливы сделать это”, - сказал он.

Masdar является одним из крупнейших разработчиков возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке. Компания активно инвестирует в проекты по всему миру, сотрудничает в том числе с Азербайджаном. Так, в апреле 2021 года правительство Азербайджана и компания Masdar подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в Аляте.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет около 200 млн. долларов США.