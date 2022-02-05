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Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане

Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане Компания Masdar (ОАЭ) привержена Азербайджану и хочет расширить свое присутствие здесь
Энергетика
5 февраля 2022 г. 10:42
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане

Компания Masdar (ОАЭ) привержена сотрудничеству с Азербайджаном и хочет расширить свое присутствие здесь.

Об этом Report заявил генеральный директор компании Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.

“У страны большой потенциал. Если заинтересованные стороны и правительство дадут нам возможность развиваться, мы будем более чем счастливы сделать это”, - сказал он.

Masdar является одним из крупнейших разработчиков возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке. Компания активно инвестирует в проекты по всему миру, сотрудничает в том числе с Азербайджаном. Так, в апреле 2021 года правительство Азербайджана и компания Masdar подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в Аляте.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет около 200 млн. долларов США.

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