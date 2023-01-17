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Masdar назвал объемы производства возобновляемой энергии в Азербайджане

Masdar назвал объемы производства возобновляемой энергии в Азербайджане Азербайджан обладает богатыми запасами углеводородов, и правительство достигло большого прогресса в развитии сферы возобновляемых источников энергии.
Энергетика
17 января 2023 г. 12:25
Masdar назвал объемы производства возобновляемой энергии в Азербайджане

Азербайджан обладает богатыми запасами углеводородов, и правительство достигло большого прогресса в развитии сферы возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель эмиратской компании Masdar Хусейн Мохаммед Амир.

По его словам, компания Masdar совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) реализует первый проект в области возобновляемых источников энергии: "Я верю, что этот проект укрепит позиции Азербайджана как надежного партнера в энергоснабжении Европы. Согласно подписанным между Азербайджаном и Европой меморандумам о взаимопонимании, Азербайджан будет экспортировать в Европу как электроэнергию, так и “зеленый водород”.

Представитель компании напомнил, что в прошлом году было достигнуто соглашение о финансировании строительства солнечной электростанции “Гарадаг” мощностью 230 МВт, расположенной недалеко от бакинского поселка Алят: “Согласно контракту, подписанному в 2022 году, на первом этапе будет обеспечено производство электроэнергии мощностью 4 ГВт, а на втором этапе - 6 ГВт”.

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Версия на английском языке Masdar announces volume of renewable energy production in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Masdar” Azərbaycanda bərpa olunan enerji istehsalı ilə bağlı həcmləri açıqlayıb

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