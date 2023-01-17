Masdar назвал объемы производства возобновляемой энергии в Азербайджане

Азербайджан обладает богатыми запасами углеводородов, и правительство достигло большого прогресса в развитии сферы возобновляемых источников энергии.

Азербайджан обладает богатыми запасами углеводородов, и правительство достигло большого прогресса в развитии сферы возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель эмиратской компании Masdar Хусейн Мохаммед Амир.

По его словам, компания Masdar совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) реализует первый проект в области возобновляемых источников энергии: "Я верю, что этот проект укрепит позиции Азербайджана как надежного партнера в энергоснабжении Европы. Согласно подписанным между Азербайджаном и Европой меморандумам о взаимопонимании, Азербайджан будет экспортировать в Европу как электроэнергию, так и “зеленый водород”.

Представитель компании напомнил, что в прошлом году было достигнуто соглашение о финансировании строительства солнечной электростанции “Гарадаг” мощностью 230 МВт, расположенной недалеко от бакинского поселка Алят: “Согласно контракту, подписанному в 2022 году, на первом этапе будет обеспечено производство электроэнергии мощностью 4 ГВт, а на втором этапе - 6 ГВт”.