Марош Шефчович: Реализация Южного газового коридора идет по графику

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Проект Южный газовый коридор значим для нас и его реализация осуществляется по графику".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович на 25-м ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

М.Шефчович также раскрыл планы в связи со значимыми для формирования Европейского энергетического союза проектами: "Мы должны быть уверены, что для своевременной реализации этих проектов есть адекватная финансовая, техническая и политическая поддержка. Верю, что каспийский газ достигнет Турции в 2019, Европы - в 2020 году".