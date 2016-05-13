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    Марош Шефчович: Реализация Южного газового коридора идет по графику

    Вице-президент Еврокомиссии: Уверен, что каспийский газ достигнет Европы в 2020 году

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Проект Южный газовый коридор значим для нас и его реализация осуществляется по графику". 

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович на 25-м ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). 

    М.Шефчович также раскрыл планы в связи со значимыми для формирования Европейского энергетического союза проектами: "Мы должны быть уверены, что для своевременной реализации этих проектов есть адекватная финансовая, техническая и политическая поддержка. Верю, что каспийский газ достигнет Турции в 2019, Европы - в 2020 году".

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