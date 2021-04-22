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Максимум спроса на нефть придется на 2026 год — ПРОГНОЗ

Максимум спроса на нефть придется на 2026 год — ПРОГНОЗ До начала пандемии коронавируса Rystad Energy ожидала наступления пика спроса на нефть в 2030 году 
Энергетика
22 апреля 2021 г. 14:40
Максимум спроса на нефть придется на 2026 год — ПРОГНОЗ

Интенсивное внедрение электромобилей по всему миру ускорит наступление пика глобального спроса на нефть.

Как передает Report, об этом сообщает NGV со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Rystad Energy.

Ее эксперты ожидают, что спрос на нефть достигнет пикового значения в 101,6 млн баррелей в сутки уже в 2026 году. Ранее прогнозировалось, что пик спроса на нефть в 102,2 млн баррелей в сутки придется на 2028 год. До начала пандемии коронавируса Rystad Energy ожидала наступления пика спроса на нефть в 2030 году с показателем в 106 млн баррелей в сутки.

Ранее Goldman Sachs спрогнозировал наступление пика потребления нефти в транспортном секторе в 2026 году. По мнению аналитиков инвестбанка, это произойдет благодаря ускорению темпов внедрения электромобилей. Общее потребление нефти в текущем десятилетии продолжит увеличиваться за счет авиационного керосина и нефтехимии, однако после 2025 года рост будет слабым.

По мнению топ-менеджеров крупнейших нефтяных компаний, пик спроса на нефть ожидается в 2030 году или позже. Особое мнение по этому поводу имеют британская BP, считающая что пик спроса был пройден в 2019 году, и ОПЕК — по мнению картеля, максимум потребления сырья придется на 2040 год.

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