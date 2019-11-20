Махир Мамедов: В этом году SOCAR перечислит в бюджет Грузии 150 млн долларов

В этом году SOCAR Energy Georgia, "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, согласно прогнозам, перечислит в госбюджет Грузии налог в объеме 150 млн долларов.

Об этом Report сказал гендиректор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, это на 6 млн долларов или 4,17% больше, чем в 2018 году: "В 2018 году SOCAR Energy Georgia выплатила налоги в бюджет Грузии в объеме 144 млн долларов, в 2017 году - 120 млн долларов".

Налоги в бюджет Грузии с начала деятельности компаний, входящих в SOCAR Group, и до конца этого года превысят 1,5 млрд долларов.