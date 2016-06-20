Махир Мамедов: Контракт с "Газпромом" не повлияет на деятельность SOCAR в Грузии

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Соглашение, подписанное между российским "Газпромом" и грузинским "Газко+", не повлияет на объемы экспорта природного газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузию.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

М.Мамедов отметил, что поставки природного газа из Азербайджана в настоящее время удовлетворяют 90% спроса Грузии на "голубое топливо", а в осенне-зимнем сезоне ежесуточные объемы поставок достигают 12 млн. кубометров.

Отметим, что согласно условиям контракта между "Газпромом" и "Газко+", во втором полугодии 2016 года "Газпром" поставит в Грузию суммарно до 100 млн. кубометров газа. Грузинская оппозиция уже обвинила власти в том, что подобными соглашениями они ставят страну в зависимость от России. Власти же заявляют, что государство не имеет отношения к этому контракту, который заключен частной компанией.