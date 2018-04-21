МАГАТЭ намерено содействовать лечению рака в Азербайджане

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересовано в оказании технической поддержки Азербайджану в диагностике и лечении рака.

Как сообщает Report, об этом на проведенных на этой неделе в Баку встречах заявил гендиректор организации Юкия Амано.

Ю.Амано сказал, что руководимое им агентство также намерено расширить сотрудничество с Азербайджаном в сельскохозяйственной сфере.

Руководитель Национального центра онкологии Азербайджана Джамиль Алиев сказал, что в центре завершены работы по усовершенствованию в сфере радиотерапии.

Отметим, что МАГАТЭ передало Центру онкологии циклотрон и позитронно-эмиссионный томограф (PET-CT) и продолжает тренинги в сфере радиофармацевтики и ядерной терапии.

Оборудование помогает раннему обнаружению болезни, наблюдению и продлению жизни больных.