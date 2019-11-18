МАГАТЭ: Иран превысил допустимые ядерной сделкой запасы тяжелой воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что запасы тяжелой воды Ирана превысили ограничение в 130 тонн, предусмотренное Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"16 ноября 2019 года Иран проинформировал агентство, что его запас тяжелой воды превысил 130 тонн. 17 ноября 2019 года агентство удостоверилось, что завод по производству тяжелой воды работает, и что запас тяжелой воды Ирана составляет 131,5 тонны", - приводит в понедельник агентство Reuters выдержки из отчета МАГАТЭ для стран - участниц.

В июне представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что объемы накопленной тяжелой воды могут превысить 130 тонн в течение двух с половиной месяцев.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означало начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Вскоре представитель постпредства Ирана при ООН Али Насимфар заявил, что Тегеран намерен продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения.