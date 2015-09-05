Мадуро предложил провести саммит ОПЕК для стабилизации нефтяных цен

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу предложил провести саммит ОПЕК для согласования механизмов, которые позволят стабилизировать ситуацию с ценой на нефть, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мне представляется необходимой встреча глав государств ОПЕК, мы предложили также, чтобы на саммит были приглашены страны-производители нефти, не входящие в организацию", — заявил Мадуро в телефонном интервью каналу Telesur из Катара, где он находится с визитом.

По словам президента Венесуэлы, он озвучил данное предложение эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Мадуро отметил, что важность стабилизации нефтяных цен обусловлена растущим энергетическим спросом в мире. "Энергетические инвестиции должны иметь основу и потолок, спрос с каждым разом все больше", — подчеркнул венесуэльский лидер.

С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со 100 до 45 долларов за баррель марки Brent. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Это серьезно ударило по венесуэльской экономике, во многом зависящей от экспорта нефти. Национальная валюта боливар продолжает падать на "черном рынке" — сейчас курс доллара достигает 705 боливаров при официальном курсе 6,3 боливара за единицу американской валюты.

В минувший четверг президент России Владимир Путин встретился с Мадуро в Пекине. На встрече стороны отметили, что неустойчивые цены на нефть не отвечают интересам двух стран, и договорились о совместных действиях для поощрения их роста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.