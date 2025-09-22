Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 18:31
    Лю Чарльз Яншен: Азербайджан должен иметь свою стратегию в производстве солнечных панелей

    Азербайджан должен сформировать конкретную стратегию для производства солнечных панелей.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель китайских компаний Hao Capital и Star Charge International Лю Чарльз Яншен на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, из-за небольшого размера рынка страна должна прилагать больше усилий и сформировать конкретную стратегию для производства солнечных панелей.

    "Хотя развитие альтернативных источников в энергетическом секторе важно, основным условием для этого является наличие у страны конкретных целей и стратегии. Малые страны должны обращать внимание на эту область и правильно направлять свои существующие ресурсы. Конкурировать с китайскими производителями очень сложно. Китайские компании предлагают более выгодный продукт с точки зрения цены, а также постоянно развивают свои технологические возможности", - сказал он.

    Яншен подчеркнул, что для начала производства солнечных панелей в Азербайджане необходимо учитывать не только внутренний спрос, но и возможности экспорта.

