Лю Чарльз Яншен: Азербайджан должен иметь свою стратегию в производстве солнечных панелей

Азербайджан должен сформировать конкретную стратегию для производства солнечных панелей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель китайских компаний Hao Capital и Star Charge International Лю Чарльз Яншен на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, из-за небольшого размера рынка страна должна прилагать больше усилий и сформировать конкретную стратегию для производства солнечных панелей.

"Хотя развитие альтернативных источников в энергетическом секторе важно, основным условием для этого является наличие у страны конкретных целей и стратегии. Малые страны должны обращать внимание на эту область и правильно направлять свои существующие ресурсы. Конкурировать с китайскими производителями очень сложно. Китайские компании предлагают более выгодный продукт с точки зрения цены, а также постоянно развивают свои технологические возможности", - сказал он.

Яншен подчеркнул, что для начала производства солнечных панелей в Азербайджане необходимо учитывать не только внутренний спрос, но и возможности экспорта.