"Лукойл" заинтересован в нефтегазовых проектах на шельфе Каспия в Азербайджане

Российская компания "Лукойл" "очень активно" заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах на шельфе Каспия в Азербайджане.

Российская компания "Лукойл" "очень активно" заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах на шельфе Каспия в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Лукойл" там уже участвует, и они очень активно хотят участвовать и в других месторождениях", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах компании по новым блокам на Каспии.

Э. Солтанов также сообщил, что компания продолжает обсуждение возможности строительства ветроэлектростанции на Каспии. "Лукойл" везде - они заинтересованы во всех проектах, даже в ВИЭ. У нас продолжается диалог", - заявил замминистра, отвечая на вопрос о завершении технико-экономического обоснования проекта.

В 2020 году Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке на перспективных морских структурах Нахчыван, Прикаспийская - Губа и Гошадаш в азербайджанском секторе Каспия.

Структура Нахчыван расположена в глубоководной части Каспия, в 90 км южнее Апшеронского полуострова. Структура Гошадаш также расположена в море, в 20 км к северо-востоку от города Сумгайыт.

Соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока Гошадаш в Каспийском море было подписано в 2018 году.