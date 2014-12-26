​"ЛУКойл" передумал просить средства из ФНБ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "ЛУКойл" отказался от намерения просить средства из Фонда национального благосостояния.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью "Интерфаксу".

"Мы не рассчитываем на эти деньги. Я считаю, что деньги Фонда национального благосостояния должны пойти именно на поддержку населения и тех отраслей, которые сегодня оказались в сложной ситуации", — сказал он.

Ранее сообщалось, что компания попросила из средств ФНБ 200–250 млрд. рублей на реализацию четырех проектов.