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Лукойл спрогнозировал цены на нефть в 2022 году

Лукойл спрогнозировал цены на нефть в 2022 году Спрос на нефть может вернуться на допандемийный уровень в конце 2022 года, но сохраняются риски из-за распространения штамма "омикрон" и возможного появления новых штаммов коронавируса.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 13:05
Лукойл спрогнозировал цены на нефть в 2022 году

Спрос на нефть может вернуться на допандемийный уровень в конце 2022 года, но сохраняются риски из-за распространения штамма "омикрон" и возможного появления новых штаммов коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью телеканалу "Россия-24".

По его прогнозам, допандемийный спрос вернется в конце 2022 года.

"Будут или не будут появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну, а раз локдаун, то это снижение потребления. Я надеюсь, что этого ничего не произойдет", - отметил он.

Относительно стоимости нефти он сказал, что цены будут находиться на уровне 60 долларов США, что позволяет компании иметь свободный денежный поток и "полностью выполнять все обязательства как перед государством, так и перед поставщиками".

Алекперов отметил, что инвестиционная цель компании остается неизменной и составляет 50 долларов США за баррель.

"Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки, все зависит от того пресловутого "омикрона", - ответил Федун на вопрос о планируемом экспорте компании в следующем году.

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