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    ​Лукойл получил лицензию на разработку шельфа Норвегии

    Доля дочерней компании ЛУКОЙЛа в лицензии составляет 20%

    Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Министерство нефти и энергетики Норвегии выдало десять новых лицензий на разработку месторождений на шельфе.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

    Среди компаний, которые получили это право, есть и две российские — дочерняя компания ЛУКОЙЛа Lukoil Overseas North Shelf AS и DEA Norge AS (входит в состав группы DEA, подконтрольной компании LetterOne Михаила Фридмана).

    На сайте Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) уточняется, что доля дочерней компании ЛУКОЙЛа в лицензии составляет 20%. DEA получила 30% в каждой из двух полученных лицензий.

    Всего лицензии получили 13 компаний. Согласно условиям, на участке в течение трех лет должны быть пробурены разведочные скважины.

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