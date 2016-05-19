​Лукойл получил лицензию на разработку шельфа Норвегии

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Министерство нефти и энергетики Норвегии выдало десять новых лицензий на разработку месторождений на шельфе.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Среди компаний, которые получили это право, есть и две российские — дочерняя компания ЛУКОЙЛа Lukoil Overseas North Shelf AS и DEA Norge AS (входит в состав группы DEA, подконтрольной компании LetterOne Михаила Фридмана).

На сайте Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) уточняется, что доля дочерней компании ЛУКОЙЛа в лицензии составляет 20%. DEA получила 30% в каждой из двух полученных лицензий.

Всего лицензии получили 13 компаний. Согласно условиям, на участке в течение трех лет должны быть пробурены разведочные скважины.