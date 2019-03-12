ЛУКОЙЛ подписал соглашение об изучении "колоссальной территории" на северо-западе Узбекистана

ЛУКОЙЛ подписал соглашение об изучении на северо-западе Узбекистана "колоссальной территории", сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Компания (в Узбекистане) ввела два крупных проекта - Кандым и Гиссар. В этом году мы достигнем 16 млрд кубометров газа добычи. Это сложные месторождения, с большим содержанием сероводорода. Мы решили все технические и технологические вопросы", - отметил он.

Алекперов сказал также, что "компания подписала соглашение об изучении колоссальной территории в районе Каракалпакии - северо-запад Узбекистана. Надеемся сделать, что на этой территории мы сможем сделать открытие, чтобы наши проекты дальнейшие имели динамику развития.

"Там пока координат нет, там большая территория для совместного изучения с "Узбекнефтегазом", - сказал он журналистам, отметив, что уже началось камеральное изучение объекта.

Алекперов напомнил, что компания подписала соглашение с Узбекистаном о поставках части газа с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой к международной цене (вместо планировавшегося экспорта - ИФ), не уточнив потери компании.