Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Российская компания "ЛУКОЙЛ" изучает новые геологоразведочные блоки на шельфе Азербайджана и Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы рассматриваем новые геологоразведочные блоки в Азербайджане, прорабатываем совместно с SOCAR. Не хотел бы говорить, какие блоки, потому что все находится на ранней стадии", - сказал он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развиваться на территории Каспийского моря. Мы ведем переговоры с Казахстаном. Подписаны документы по блоку "Женис", готовятся материалы для создания СП. Готовятся еще ряд блоков на шельфе Казахстана. Мы понимаем эту провинцию на Каспии и хотели бы использовать накопленный опыт не только в России, но и в Азербайджане и Казахстане", - сказал Алекперов.