"Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше $12 млрд

    14 октября, 2025
    17:55
    Российская нефтяная компания "Лукойл", основателем которой является Вагит Алекперов, вложила в нефтегазовую отрасль Казахстана более $12 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности "Лукойл" в стране.

    По его словам, "Лукойл" за период деятельности в Казахстане добыла 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.

    "Деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений наших стран. Сегодня мне сообщили, что компания направила около $300 млн на социальные проекты и благотворительность. За этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, внедрение передовых технологий и большой вклад в социально-экономический прогресс регионов", - подчеркнул Токаев.

    По его словам, при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен проект будущего расширения - один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.

    Кроме того, на Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "КазМунайГазом" приступил к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".

    "Для освоения этих месторождений планируется вложить более $6 млрд прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест. В производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области", - отметил глава государства.

