"Лукойл" и "Казмунайгаз" намерены осуществлять совместную добычу на Каспии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) и российский "Лукойл" подписали соглашения о работе на каспийском блоке "Женис".

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, стороны обратятся в Минэнерго Казахстана для заключения контракта на разведку и добычу.

Соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании по проекту "Женис" было подписано в Москве.

"Согласно подписанным документам, обе компании согласовали условия реализации проекта "Женис", одноименный участок которого расположен в казахстанской части Каспийского моря", - говорится в информации.

Блок "Женис" расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 метров. Расстояние до берега составляет 80 километров, до порта Актау (Казахстан) - 180 километров. Площадь лицензионного участка - 6,848 тыс. кв. км.