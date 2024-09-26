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Лука Скиппати: Cегодня 43 компании имеют право забронировать мощность TAP

Лука Скиппати: Cегодня 43 компании имеют право забронировать мощность TAP Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года составили около 40 млрд кубометров.
Энергетика
26 сентября 2024 г. 17:10
Лука Скиппати: Cегодня 43 компании имеют право забронировать мощность TAP

Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года составили около 40 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Скиппати (Luca Schieppati) на Итальянском энергетическом форуме. Выдержки из его выступления на своей странице в социальной сети Х приводит консорциум TAP AG, являющаяся оператором Трансадриатического газопровода.

"С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и до сих пор по Трансадриатическому газопроводу в Европу транспортировано чуть менее 40 млрд кубометров газа. Из них в Италию поставлено 32,8 млрд кубометров газа. Это второй источник импорта (газа) в эту страну с долей более 15% [в общем объеме поставок]", - сообщили в компании.

Он также отметил, что техническая и коммерческая привлекательность TAP и его гибкость оценены операторами: сегодня 43 компании имеют право забронировать мощность трубопровода.

“ТАР увеличит транспортную мощность на 1,2 млрд кубометров в год с начала 2026 года. Это подтверждает возможность расширения мощностей исходя из рыночного интереса”, - сказал Скиппати.

Он также отметил, что в рамках Плана управления выбросами углерода (2022–2025 гг.) TAP уже сократила выбросы диоксида углерода на 30%, метана - на 53%, неорганизованных выбросов - на 70%.

“TAP стремится обеспечить устойчивый энергетический переход, готовясь принять водород и биометан, а также предлагая все более устойчивые решения для транспортировки газа. Что касается биометана, то мы готовы приветствовать его в нашем трубопроводе и ставим перед собой задачу способствовать развитию его регулирования”, - отметил он.

Кроме того, Скиппати сообщил, что в настоящее время компания тестирует материалы труб газопровода на предмет их устойчивости к транспортировке водорода. “Кроме того, мы оцениваем совместимость оборудования и систем для транспортировки водородной смеси”, - сказал он.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В 2023 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 11,8 млрд кубометров.

В 2024 году поставки азербайджанского газа в Европу планируются на уровне 12,5 млрд кубометров

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Версия на английском языке Luca Schieppati: Today 43 companies have the right to book TAP capacity

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