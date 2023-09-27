Лука Скиеппати: TAP будет гарантировать ​​непрерывность прямых поставок от Каспия до Европы

С начала коммерческих операций по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) было транспортировано более 27 млрд кубометров газа в Европу, из которых свыше 23 млрд кубометров экспортировано в Италию.

С начала коммерческих операций по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) было транспортировано более 27 млрд кубометров газа в Европу, из которых свыше 23 млрд кубометров экспортировано в Италию.

Как передает Report, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скиеппати, выступая на Энергетическом саммите в Италии.

"Поэтому по сути мы внесли ключевой вклад в безопасность поставок и ликвидность рынка. Это произошло благодаря работе над вводом в эксплуатацию долгосрочных контрактов, согласно которым ежегодно предусматривается транспортировка 10 млрд кубометров газа, 8 млрд кубометров из которых предназначены для Италии, и краткосрочным мощностям. Мы все более гибко используем газопровод, у нас есть продукты, которые практически позволяют нам транспортировать газ не только, как обычно это происходит, с востока на запад, но и с запада на восток, а также доставлять газ из Греции в Европу", - сказал Л. Скиеппати.

Это, по его словам, позволило Греции, например, в прошлом году хранить газ в итальянских хранилищах, что обеспечило ей ​​гибкость.

"Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, чтобы гарантировать в будущем такую ​​непрерывность транспортных услуг, которые представляют собой прямые перевозки от Каспийского моря до Европы, основанные на долгосрочных контрактах", - сказал Л. Скиеппати.

Как подчеркнул управляющий директор, TAP стал абсолютно стратегическим, поскольку он гарантировал 15% спроса на газ в Италии в 2022 году.

Отметим, что трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа в Европу с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках второй стадии его разработки.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (рост на 39%). В 2022 году поставки газа в Италию по TAP составили 10,325 млрд кубометров (рост на 43,1%).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС - Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза). За отчетный период Италия импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.