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Лука Шиппати: Ведется оценка технических возможностей TAP для транспортировки газово-водородной смеси

Лука Шиппати: Ведется оценка технических возможностей TAP для транспортировки газово-водородной смеси С началом поставок коммерческого газа Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) достигнута стратегическая цель Южного газового коридора. TAP, играющий особую роль в энергетической безопасности Европы, диверсифицируя рынки поставок, у
Энергетика
24 июня 2023 г. 16:10
Лука Шиппати: Ведется оценка технических возможностей TAP для транспортировки газово-водородной смеси

С началом поставок коммерческого газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) достигнута стратегическая цель Южного газового коридора. TAP, играющий особую роль в энергетической безопасности Европы и самого Азербайджана как страны-производителя. Газоснабжение юга Европы из нового источника не только способствует обеспечению потребителей энергией на более выгодных условиях,но и вносит вклад в декарбонизацию.

Исполнительный директор TAP Лука Шиппати в интервью Report рассказал о деятельности компании-оператора газопровода, потенциальной транспортировке по нему водорода, объемам поступившего в Европу газа и ситуации по тестированию рынка:

- Как вы оцениваете деятельность и будущие цели TAP?

- TAP предлагает надежные услуги по транспортировке грузоотправителям, обеспечивая прямой доступ к газовым рынкам Греции и Италии, а также опосредованный доступ к более широкому региону, включая Болгарию.

Грузоотправители, наши клиенты, либо подписали долгосрочные соглашения на использование мощностей линии в соответствии с процедурами рыночного тестирования, либо бронируют мощности TAP на краткосрочной основе. Компания ТАР является независимым оператором газопровода и совместным предприятием, принадлежащим акционерам - энергетическим компаниям, а не государствам.

TAP обеспечивает подключение к ключевой газотранспортной инфраструктуре, такой как интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и, в будущем, потенциально, Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP). Например, благодаря соединению ТАР с IGB, с октября 2022 года газ из дополнительного источника попадает на рынки, прежде зависящие от одного источника.

- Есть ли уже результаты второй фазы обязывающих предложений от потенциальных пользователей Трансадриатического газопровода (ТАР) в рамках маркет-тестов? Когда возможна реализация проекта расширения его мощностей по результатам теста?

- Дополнительные мощности Трансадриатического газопровода предлагаются рынку посредством регулярных рыночных тестов открытым, прозрачным и недискриминационным образом. Рыночные тесты проводятся по крайней мере раз в нечетный год после начала эксплуатации и структурированы в две фазы: необязывающие и обязывающие.

Рассмотрение предложений по обязывающей фазе маркет-теста 2021-го года завершилась 22 января 2023 года, в результате чего TAP смог запустить первый этап расширения мощностей и предоставить пользователям около 1,2 млрд кубометров дополнительных возможностей прокачки в год по долгосрочным контрактам, начиная с 2026 года.

Чтобы удовлетворить потребности рынка, ожидается, что очередной этап обязывающего маркет-теста будет запущен во второй половине этого года. Параллельно, в соответствии с Capacity Allocation Mechanism Network Code (CAM NC), будет запущен новый рыночный тест (Market Test 2023), который начнется с необязательной фазы в июле 2023 года.

- Каковы планы по транспортировке водорода в результате расширения мощностей TAP? Определены ли объемы?

- Вся промышленность в настоящее время сосредоточена на водороде, как на одном из ключевых решений, которые позволят в конечном счете достичь углеродной нейтральности к 2050 году. TAP с самого начала взялся за эту идею. Наша цель - создать условия для транспортировки водорода, первоначально в виде смеси с природным газом. Мы предполагаем постепенное повышение концентрации водорода в соответствии с развитием рынка H2 и соответствующим спросом, а также меняющейся нормативной базой как на уровне ЕС, так и на уровне MSs.

Мы оцениваем, в какой степени TAP технически может обеспечить транспортировку смеси природного газа и водорода. В 2021 году первоначальное исследование подтвердило, что газопровод обладает потенциалом для транспортировки водородной смеси. В этом году мы проведем испытания наших основных материалов в лабораторных условиях, чтобы полностью оценить их пригодность для приема и транспортировки водорода.

TAP сотрудничает со своими акционерами, ключевыми поставщиками и в целом с отраслью, поскольку инвестиции в модернизацию оборудования и требования к процентному содержанию H2 в смеси, подлежащей транспортировке, вероятно, будут расти с течением времени, чтобы соответствовать требованиям рынка и рыночным нормам.

- Сколько газа было передано по TAP с начала коммерческой деятельности?

- Из 24,75 млрд кубометров, которые мы транспортировали в общей сложности с начала физических поставок (последний день 2020 года), почти 1,1 млрд кубометров поступило в Болгарию, более 2,7 млрд кубометров - в Грецию и более 20,7 млрд кубометров - в Италию.

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Версия на английском языке Luca Schieppati: 'We are assessing degree to which TAP can transport blend of natural gas and hydrogen'
Версия на азербайджанском языке Luka Şippati: "Hazırda TAP ilə təbii qaz və hidrogen qarışığının daşınmasına dair qiymətləndirmə aparılır"

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