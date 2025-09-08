ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Лу Мэй: Концепции "зеленого" развития Азербайджана и Китая во многом совпадают

    Энергетика
    • 08 сентября, 2025
    • 16:15
    Лу Мэй: Концепции зеленого развития Азербайджана и Китая во многом совпадают

    В ближайшее время в Азербайджане стартует строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт – первого в стране проекта в сфере возобновляемой энергетики, реализуемого по итогам аукциона и при участии китайских инвестиций.

    Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

    По ее словам, концепции "зеленого" развития Азербайджана и Китая во многом совпадают.

    "Китайские технологии и оборудование открывают для Азербайджана новые возможности в сфере устойчивого развития. Это показывает, что производственные мощности Китая способны удовлетворять потребности Азербайджана в энергопереходе", - отметила дипломат.

    Лу Мэй напомнила, что в июне в Мингячевире была введена в эксплуатацию крупнейшая тепловая электростанция страны - "8 ноября", оборудование для которой поставляли китайские компании. На церемонии открытия президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад Китая в реализацию проекта, назвав его примером успешного международного сотрудничества.

    Она также подчеркнула, что китайские компании участвуют и в строительстве Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт - крупнейшего проекта в области ветроэнергетики в Азербайджане.

     "В ближайшее время официально начнется строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, которая станет первым в Азербайджане проектом ВИЭ по итогам аукциона с китайскими инвестициями", - заявила посол.

    Лу Мэй также подтвердила, что в ближайшем будущем в Азербайджане планируется запуск производства электробусов.

    возобновляемая энергетика солнечная энергия Гобустан китайские инвестиции Лу Мэй
    Lu Mei: Azerbaijan's, China's green development concepts largely coincide

    Последние новости

    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    16:32

    Свободный остаток единого казначейского счета Азербайджана превысил 4,5 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей