Лу Мэй: Концепции "зеленого" развития Азербайджана и Китая во многом совпадают

В ближайшее время в Азербайджане стартует строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт – первого в стране проекта в сфере возобновляемой энергетики, реализуемого по итогам аукциона и при участии китайских инвестиций.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

По ее словам, концепции "зеленого" развития Азербайджана и Китая во многом совпадают.

"Китайские технологии и оборудование открывают для Азербайджана новые возможности в сфере устойчивого развития. Это показывает, что производственные мощности Китая способны удовлетворять потребности Азербайджана в энергопереходе", - отметила дипломат.

Лу Мэй напомнила, что в июне в Мингячевире была введена в эксплуатацию крупнейшая тепловая электростанция страны - "8 ноября", оборудование для которой поставляли китайские компании. На церемонии открытия президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад Китая в реализацию проекта, назвав его примером успешного международного сотрудничества.

Она также подчеркнула, что китайские компании участвуют и в строительстве Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт - крупнейшего проекта в области ветроэнергетики в Азербайджане.

"В ближайшее время официально начнется строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, которая станет первым в Азербайджане проектом ВИЭ по итогам аукциона с китайскими инвестициями", - заявила посол.

Лу Мэй также подтвердила, что в ближайшем будущем в Азербайджане планируется запуск производства электробусов.