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Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии 3 октября полностью возобновляет добычу и экспорт нефти.
Энергетика
3 октября 2024 г. 19:24
Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии 3 октября полностью возобновляет добычу и экспорт нефти.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом говорится в сообщении NOC.

Согласно информации, объявленный ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии форс-мажор отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

Данное решение принято по результатам официальной проверки безопасности на месторождениях "Шарара" и "Эль-Фил" и терминале "Эс-Сидер", сообщили в NOC.

По утверждению издания, это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что Ливия обычно добывала около 1,2 млн б/с, но в августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт в рамках борьбы за контроль над национальным Центробанком. В результате добыча упала ниже 450 тысяч б/с. В конце сентября стало известно, что власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы ЦБ.

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