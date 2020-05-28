Ливия огласила потери от блокады нефтяных портов

Потери Ливии от блокады нефтяных портов силами фельдмаршала Халифы Хафтара достигают почти 5 млрд долларов США, это серьезный ущерб для экономики страны.

Как передает Report, об этом заявила Ливийская национальная нефтяная компания (NOC).

«Суммарные потери в результате нынешних закрытий составили 4,9 млрд долларов США, что невозможно компенсировать за счет резервов. Это является большим ущербом для экономического будущего страны»,— говорится в заявлении компании. Отмечается, что эти средства можно было бы потратить, в частности, на борьбу с распространением коронавируса. По официальным данным, в Ливии 77 заболевших COVID-19, три человека умерли.

С 18 января Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала блокировать объекты нефтяной промышленности, включая морские экспортные терминалы, нефтяные месторождения и нефтепроводы. В середине апреля NOC объявляла, что Ливия стала на 4 млрд долларов США беднее, чем была бы без блокады. Компания была вынуждена объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. Государственные доходы Ливии от нефтедобычи упали до нуля.

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия. В конце апреля фельдмаршал Хафтар объявил о решении взять на себя всю полноту власти в стране, но для того, чтобы воплотить этот план не на словах, а на деле, ему еще нужно установить контроль над Триполи. С декабря 2019 года военную поддержку ПНС официально оказывает Турция.