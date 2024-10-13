Ливия нарастила уровень добычи нефти до 1,3 млн баррелей в сутки

Объем добычи нефти в Ливии достиг отметки в 1,3 млн баррелей в сутки.

Объем добычи нефти в Ливии достиг отметки в 1,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) на своей странице в соцсети.

Согласно информации, за последние сутки зафиксирован уровень в 1 305 059 баррелей и работа по наращиванию уровня производства продолжается.

Уточняется, что 10 октября объем добычи нефти в Ливии вернулся к отметке в 1,2 млн баррелей в сутки после приостановки ее производства и экспорта из-за внутренних разногласий.

Напомним, 3 октября NOC заявила, что добыча и экспорт нефти в стране полностью возобновляется. Ливия обычно добывала около 1,2 млн б/с, но в августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт в рамках борьбы за контроль над национальным Центробанком. В результате добыча упала ниже 450 тысяч б/с. В конце сентября стало известно, что власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы ЦБ.