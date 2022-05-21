Литва отказалась от российских энергоресурсов

На фоне полномасштабных боевых действий России на территории Украины Литва с 22 мая не будет получать российские газ, нефть и электричество.

На фоне полномасштабных боевых действий России на территории Украины Литва с 22 мая не будет получать российские газ, нефть и электричество.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Delfi.

"Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, полной энергетической независимости страна достигнет после успешного завершения синхронизации, а свои потребности в электроэнергии покроет за счет собственной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Литва получает газ от США с помощью терминала СПГ в Клайпеде. Страна потребляет собственное электричество, а также импортирует его из стран ЕС.