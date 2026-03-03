Лидия Салахова: AGSC за 5 лет продал около 7 млрд кубометров газа на спотовом рынке Европы

Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) в 2025 году продал почти 27 млрд кубометров, в том числе в Европу - около 12 млрд кубометров

Как передает Report, об этом заявила генеральный менеджер AGSC Лидия Салахова в рамках министерской встречи Консультативного совета по Южному газовому коридору и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По ее словам, с момента начала поставок азербайджанского газа в Европу вклад компании превратился в устойчивый и стратегический компонент европейского энергобаланса. При этом она подчеркнула, что общий объем поставок азербайджанского газа в Европу (с 31 декабря 2020 года - ред.) достиг 55 млрд кубометров.

Салахова добавила, что доля азербайджанского газа на рынке Италии составляет 16%, столько же в Греции и Турции, 34% - в Болгарии и 51% - в Грузии.

По ее словам, за 5 лет (в 2021-2025гг - ред.) около 7 млрд кубометров газа было реализовано на спотовых рынках Европы, что демонстрирует гибкость системы Южного газового коридора и ее способность оперативно реагировать на рыночный спрос.

Лидия Салахова добавила, что около 34% продаж AGSC в 2025 году составили поставки на внутренний рынок Азербайджана.