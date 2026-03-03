Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Лидия Салахова: AGSC за 5 лет продал около 7 млрд кубометров газа на спотовом рынке Европы

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 15:11
    Лидия Салахова: AGSC за 5 лет продал около 7 млрд кубометров газа на спотовом рынке Европы

    Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) в 2025 году продал почти 27 млрд кубометров, в том числе в Европу - около 12 млрд кубометров

    Как передает Report, об этом заявила генеральный менеджер AGSC Лидия Салахова в рамках министерской встречи Консультативного совета по Южному газовому коридору и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По ее словам, с момента начала поставок азербайджанского газа в Европу вклад компании превратился в устойчивый и стратегический компонент европейского энергобаланса. При этом она подчеркнула, что общий объем поставок азербайджанского газа в Европу (с 31 декабря 2020 года - ред.) достиг 55 млрд кубометров.

    Салахова добавила, что доля азербайджанского газа на рынке Италии составляет 16%, столько же в Греции и Турции, 34% - в Болгарии и 51% - в Грузии.

    По ее словам, за 5 лет (в 2021-2025гг - ред.) около 7 млрд кубометров газа было реализовано на спотовых рынках Европы, что демонстрирует гибкость системы Южного газового коридора и ее способность оперативно реагировать на рыночный спрос.

    Лидия Салахова добавила, что около 34% продаж AGSC в 2025 году составили поставки на внутренний рынок Азербайджана.

    Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) Консультативный совет ЮГК Шахдениз Лидия Салахова

    Последние новости

    15:30

    Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:26

    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В регионе
    15:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек

    Внешняя политика
    15:25

    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    Энергетика
    15:21

    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:20

    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    15:17

    Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

    Энергетика
    15:15

    Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

    Внутренняя политика
    15:12

    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    Лента новостей