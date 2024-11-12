Леван Давиташвили: Технико-экономическое обоснование проекта Black Sea Energy завершено

Завершена разработка документа технико-экономического обоснования Черноморского подводного электрического кабеля (Black Sea Energy).

Завершена разработка документа технико-экономического обоснования Черноморского подводного электрического кабеля (Black Sea Energy).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29.

Давиташвили подчеркнул, что Грузия намерена провести основательное и детальное исследование в Черном море.

"Грузия — одна из четырех стран, подписавших соглашение о "зеленом энергетическом коридоре". Мы стали одними из первых, кто присоединился к проекту. Уверен, что за последние два года мы достигли значительного прогресса не только в области энергетической трансформации", - сказал он.

Он также отметил, что этот проект имеет важное значение для энергетической безопасности Европы.