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Леван Давиташвили: Технико-экономическое обоснование проекта Black Sea Energy завершено

Леван Давиташвили: Технико-экономическое обоснование проекта Black Sea Energy завершено Завершена разработка документа технико-экономического обоснования Черноморского подводного электрического кабеля (Black Sea Energy).
Энергетика
12 ноября 2024 г. 14:40
Леван Давиташвили: Технико-экономическое обоснование проекта Black Sea Energy завершено

Завершена разработка документа технико-экономического обоснования Черноморского подводного электрического кабеля (Black Sea Energy).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29.

Давиташвили подчеркнул, что Грузия намерена провести основательное и детальное исследование в Черном море.

"Грузия — одна из четырех стран, подписавших соглашение о "зеленом энергетическом коридоре". Мы стали одними из первых, кто присоединился к проекту. Уверен, что за последние два года мы достигли значительного прогресса не только в области энергетической трансформации", - сказал он.

Он также отметил, что этот проект имеет важное значение для энергетической безопасности Европы.

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Версия на английском языке Levan Davitashvili: Feasibility study for Black Sea underwater cable project ready
Версия на азербайджанском языке Levan Davitaşvili: “Qara dəniz sualtı kabeli layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırması hazırdır”

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