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Лаборатория НПЗ имени Гейдара Алиева получила аккредитацию на дизтопливо Евро-5

Лаборатория НПЗ имени Гейдара Алиева получила аккредитацию на дизтопливо Евро-5 Центральная лаборатория нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) получила международную аккредитацию ISO/IEC 17025 на дизельное топливо стандарта Евро-5 в соответствии с параметрами испытани
Энергетика
20 августа 2024 г. 22:17
Лаборатория НПЗ имени Гейдара Алиева получила аккредитацию на дизтопливо Евро-5

Центральная лаборатория нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) получила международную аккредитацию ISO/IEC 17025 на дизельное топливо стандарта Евро-5 в соответствии с параметрами испытаний EN 590.

Как сообщили Report в SOCAR, после аккредитационного аудита, проведенного Турецким центром аккредитации (TÜRKAK), 20 августа руководитель организации Бану Мюдеррисоглу вручила соответствующие сертификаты генеральному директору ООО SOCAR Downstream Management Эмилю Алхаслы и директору компании по лабораториям Волкану Шенолу.

Главным преимуществом аккредитации является международное признание результатов испытаний лаборатории нефтеперерабатывающего завода. Получение аккредитации Международного агентства по аккредитации лабораторий (ILAC) обеспечивает более легкий доступ к экспортным рынкам и гарантирует надежное качество продукции.

Аккредитация ISO/IEC 17025 не только является наиболее надежным показателем соответствия международным стандартам и технической компетентности, но и включает аспекты беспристрастности и конфиденциальности.

В настоящее время ведутся работы по завершению аккредитации лаборатории завода в Азербайджанском центе аккредитации.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev adına NEZ-in Mərkəzi Laboratoriyası beynəlxalq akkreditasiyadan keçib

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