Лаборатория НПЗ имени Гейдара Алиева получила аккредитацию на дизтопливо Евро-5

Центральная лаборатория нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) получила международную аккредитацию ISO/IEC 17025 на дизельное топливо стандарта Евро-5 в соответствии с параметрами испытаний EN 590.
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Главным преимуществом аккредитации является международное признание результатов испытаний лаборатории нефтеперерабатывающего завода. Получение аккредитации Международного агентства по аккредитации лабораторий (ILAC) обеспечивает более легкий доступ к экспортным рынкам и гарантирует надежное качество продукции.
Аккредитация ISO/IEC 17025 не только является наиболее надежным показателем соответствия международным стандартам и технической компетентности, но и включает аспекты беспристрастности и конфиденциальности.
В настоящее время ведутся работы по завершению аккредитации лаборатории завода в Азербайджанском центе аккредитации.