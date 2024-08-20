Лаборатория НПЗ имени Гейдара Алиева получила аккредитацию на дизтопливо Евро-5

Центральная лаборатория нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) получила международную аккредитацию ISO/IEC 17025 на дизельное топливо стандарта Евро-5 в соответствии с параметрами испытани

Центральная лаборатория нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) получила международную аккредитацию ISO/IEC 17025 на дизельное топливо стандарта Евро-5 в соответствии с параметрами испытаний EN 590.

Как сообщили Report в SOCAR, после аккредитационного аудита, проведенного Турецким центром аккредитации (TÜRKAK), 20 августа руководитель организации Бану Мюдеррисоглу вручила соответствующие сертификаты генеральному директору ООО SOCAR Downstream Management Эмилю Алхаслы и директору компании по лабораториям Волкану Шенолу.

Главным преимуществом аккредитации является международное признание результатов испытаний лаборатории нефтеперерабатывающего завода. Получение аккредитации Международного агентства по аккредитации лабораторий (ILAC) обеспечивает более легкий доступ к экспортным рынкам и гарантирует надежное качество продукции.

Аккредитация ISO/IEC 17025 не только является наиболее надежным показателем соответствия международным стандартам и технической компетентности, но и включает аспекты беспристрастности и конфиденциальности.

В настоящее время ведутся работы по завершению аккредитации лаборатории завода в Азербайджанском центе аккредитации.